Reprise par ses cadres dirigeants, Mathez Freight & Compliance renforce sa stratégie de marque

(Crédits : DR)

Elle est l’une des plus entreprises de transports internationaux les plus solidement installées sur son marché. A 70 ans, cette PME installée à Nice entame une nouvelle étape de son histoire, entre transfert du contrôle du groupe à quatre de ses cadres et structuration de ses différents métiers en deux pôles distincts. Où il est question de répondre encore mieux au marché et à ses attentes, le sur-mesure confirmant être une valeur ajoutée.