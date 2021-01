TrackInsight, la fintech qui monte… et qui convainc les Nations Unies

(Crédits : DR)

Après le Nasdaq et le Financial Times, c’est avec les Nations Unies que la fintech basée à Sophia Antipolis coopère à travers le lancement d’une plateforme d’information financière dédiée aux ESG, ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui forment le socle de l’investissement responsable. Une nouvelle offre qui vise à dynamiser l’audience de la jeune pousse, spécialiste des fonds indiciels cotés, qui achève 2020 avec des comptes à l’équilibre et des ambitions globalisées.