Cinq ans après, ce que le rachat de Bionov a apporté au parfumeur Robertet

C'est un fleuron de l'économie grassoise. Né en 1950, le groupe Robertet est le premier employeur de la ville avec 900 salariés sur les 2000 qu'il compte au total. En 2019, il affichait un chiffre d'affaire de 556 millions d'euros. Son cœur de métier, ce sont les ingrédients botaniques pour arômes et parfums, avec une expertise qui se décline en trois axes, comme le décrit Thomas Ughetto, directeur de la division Health and beauty du groupe : « Il y a d'abord le sourcing, puisque nous voulons avoir un contrôle maximal sur les plantes et fleurs dont proviennent nos extraits. Viennent ensuite l'extraction, effectuée au sein de nos usines, puis l'analyse et la mise en conformité qui sont faites en interne ».

Au début des années 2010, le groupe a pour ambition d'élargir son champ de compétence et crée pour cela la division Health and beauty. « Le but était de partir de produits naturels là encore, mais d'en extraire ce qui ne se sent pas, à savoir les actifs qui ont un...