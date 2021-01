La stratégie de Bocoloco pour démocratiser les courses en vrac

Le marché du vrac a le vent en poupe. Depuis 2016, le chiffre d'affaire du secteur augmente à toute vitesse, franchissant le cap du milliard d'euros en 2019. La même année, 53% des consommateurs déclaraient avoir déjà acheté en vrac. Deux motivations principales sont avancées : la possibilité de prendre exactement la quantité souhaitée mais aussi la volonté de réduire sa consommation de plastique et la pollution générée.

Alexis Dusanter est de ce public. Mais rapidement, il s'aperçoit que ce mode d'achat est contraignant. Il faut s'équiper en bocaux - ce qui a un coût -, se rendre fréquemment dans plusieurs magasins faute d'une offre suffisamment complète dans un seul point de vente, et rapporter chez soi des contenants relativement lourds. « Souvent, on part avec de grands principes mais on n'y arrive pas faute de temps ».

Au delà de la vente, un accompagnement au quotidien

Pour simplifier la vie des consommateurs de vrac et...