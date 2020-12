NocNoc Shop : de la location d’appartements au linge de maison en lin

En 2014, alors qu'elle est étudiante, Alice Tourlonias sous-loue son appartement pour gagner un peu d'argent. Rapidement, le bon plan ponctuel devient un gagne-pain à part entière auquel elle consacre de plus en plus de temps. Avec un associé très intéressé par la création d'entreprise et le succès d'Airbnb, elle ouvre des appartements à Lille, Montpellier, Nantes, Bordeaux, Marseille ... « On s'appuyait sur des investisseurs pour augmenter la gamme en investissant des immeubles entiers ». Les appartements sont proposés à la location sur Airbnb puis sur Booking.

Mais rapidement, les...