Comment SMS mode veut devenir une plateforme omnicanal

Qui a connu le téléphone sans internet se rappelle peut-être de ces pages de magazines recouvertes de fonds d'écran, logos et sonneries à télécharger. Il fallait envoyer un sms surtaxé contenant le nom de code du produit avant le recevoir pour personnaliser son téléphone. Avec une qualité d'image et de son qui n'a plus grand-chose à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui.

Partager l'information

C'est à cette époque, en 2004, que naît SMS Mode. « L'idée était de faire de l'envoi de sms pour partager de l'information et faire des téléchargements », explique Ludovic Pognon, PDG de l'entreprise. Rapidement, le marché évolue, porté par les évolutions technologiques et les besoins de communication des entreprises. « En 2006, nous avons été contactés par La Fourchette qui commençait dans la confirmation de...