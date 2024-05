Santé : Quelle stratégie de valorisation de l’innovation en Afrique ?

C'est un secteur qui a le vent en poupe en Afrique. « Les chiffres de 2023 montrent que les investissements sur la tech y sont en baisse, mais que ceux sur l'e-santé ont beaucoup augmenté », présente Samir Abdelkrim, spécialiste de l'innovation et fondateur d'Emerging Valley, lors du forum Europe-Afrique, organisé par La Tribune. Une bonne nouvelle selon lui pour un secteur au « potentiel gigantesque ». « Nous voulons faire un hub d'expérimentations entre l'Europe et l'Afrique », enchaîne-t-il.

Une tendance positive, puisque la santé est bien souvent un élément important du développement économique et social d'un pays. Mais encore faut-il pouvoir suivre les évolutions technologiques. « Nous sommes à un virage de ce que la technologie peut apporter sur la connaissance des maladies », remarque Emmanuelle Charafe, vice-présidente de la métropole d'Aix-Marseille déléguée à la santé et à la recherche. Une technologie de plus en plus précise, qui apporte davantage d'information, mais aussi plus coûteuse. « La Métropole Aix-Marseille Provence a fait le choix de beaucoup investir pour outiller le territoire et être dans les standards internationaux », présente-t-elle.

L'innovation au service des populations

Parmi les évolutions technologiques, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. « C'est le cas dans tous les secteurs, y compris dans le médical où elle apporte une aide à différents niveaux du système sanitaire global qui bénéficie in fine au patient », expose Amal El Fallah, Executive President of AI Movement au sein de l'Université Mohammed VI (UMP6). Elle pointe un accès à l'information défaillant, par analphabétisme dans certaines régions du monde, qui entrave le développement de certaines technologies. « Notre centre essaye de rapprocher les évolutions technologiques du citoyen. Des outils permettent d'effectuer de la télémédecine et d'instaurer un dialogue avec un patient démuni », explique-t-il.

Parler d'innovation conduit de manière presque automatique aux startups qui en sont souvent à l'origine. A travers de nombreux voyages en Afrique, Samir Abdelkrim a pu voir de nombreux cas où des « jeunes pousses qui travaillaient avec les autorités » venaient apporter des solutions aux habitants. « Cela pouvait être des mamans qui recevaient par SMS, donc sur des téléphones aux fonctionnalités basiques, de l'information pour être à jour sur les vaccins notamment », illustre-t-il. Autre exemple, celui d'une jeune entreprise qui, à l'aide de microscopes imprimés en 3D, permettait la réalisation de dépistage du cancer du sein en envoyant les données sur le cloud pour qu'elles soient analysées par des professionnels.

Le passage à grande échelle

Aujourd'hui, « le pas en avant que permet l'IA permet de faire plus pour la prévention », juge Samir Abdelkrim. Des solutions qui s'adressent aux déserts médicaux, des espaces très présents en Afrique qui existent aussi - et de plus en plus - en Europe. De quoi créer des passerelles pour les innovations entre les deux rives méditerranéennes. Cela a notamment été le cas pour la livraison de poches de sang testé au Rwanda à partir de 2016 et qui est aujourd'hui en expérimentation à Aix-en-Provence.

Développer tous ces usages nécessite de faire parler ensemble différents systèmes ou unités, c'est ce qui s'appelle l'interopérabilité. « Dans un CHU, il existe environ 400 applications différentes », indique Laurent Moulin, directeur commercial d'Enovacom. Une étape essentielle donc puisque l'interopérabilité permet notamment de lever toutes les barrières technologiques pour que les projets des startups aboutissent. « Mais ce qui est important, c'est le passage à grande échelle », pointe le dirigeant. Un défi qui passe inévitablement par des moyens financiers.