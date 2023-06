Dans le Sud, l’entreprise à impact s’ancre dans le paysage économique

Travaillez-vous dans une entreprise à impact ? En région Sud, 15% des salariés le pensent. Si à cela s'ajoute les 19% qui travaillent dans une entreprise qui ne l'est pas mais qui, selon eux, mériterait cette appellation, c'est un pourcentage de 34% qui est atteint. Un chiffre au-dessus de la moyenne nationale - 28% - qui traduit une montée en puissance de la perception de l'entreprise engagée, ainsi qu'une quête de sens qui doit la pousser à agir. Non seulement pour éviter d'être sanctionnée si elle ne le fait pas, mais aussi parce que cela pourra lui permettre d'obtenir des gains business concrets. C'est l'un des principaux enseignements que l'on peut tirer du sondage réalisé début mai par Odoxa pour Abeille Assurances dédié aux entreprises à impact.

Perception positive

Si le terme "Entreprise à impact" n'est pas encore parfaitement identifié - ce dernier n'est connu que par 3 habitants de Provence Alpes Côte d'Azur sur 10 - il intègre un champ lexical plus large, bien mieux connu, comprenant les notions "d'économie sociale et solidaire" et "d'entreprise à mission". Il faut dire qu'à ce jour, il n'existe aucune définition formelle de ce qu'est une entreprise à impact. Cependant, celle-ci est souvent définie comme une entreprise dont le but n'est pas la seule recherche du profit. L'impact positif pour l'environnement et/ou la société doit présider à toute stratégie. Ce positionnement est bien perçu par les sondés régionaux, lesquels assurent à 76% qu'ils seraient incités à consommer davantage de biens et services proposés par une telle entreprise et 64% à travailler pour elle. Quant aux 29% qui ont ou souhaitent concrétiser un projet entrepreneurial, 73% d'entre eux l'envisagent autour d'un modèle à impact. L'illustration, s'il en fallait une, que la prise en compte des enjeux environnementaux, en Provence-Alpes-Côte d'Azur comme ailleurs, est devenue centrale, tant pour les citoyens que pour les entreprises.

Financer l'impact

Par conséquent, celles-ci s'organisent, se fédèrent pour certaines, à l'image du Mouvement Impact France, présenté comme le premier réseau lobbying et business des acteurs économiques à impact social et écologique. Une soixantaine d'organisations de la région y adhèrent. D'autres encouragent les initiatives à travers des concours, à l'instar de la compagnie d'assurance Abeille Assurances. Le groupe présent en région Sud lance en effet la septième édition de sa Fabrique Abeille Assurances dédiée à l'entrepreneuriat social et solidaire.

Depuis sa création en 2015, 1.300 projets dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'inclusion et de l'emploi en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été déposés, 50 lauréats distingués par des dotations allant de 5.000 à 65.000 euros pour un montant total de 1,2 million d'euros. Parmi les primés, la cleantech niçoise Earthwake Entreprise, à l'origine du procédé par pyrolyse Chrysalis, capable de valoriser les déchets plastiques en énergie. Son projet Plastoplas, qui vise à produire des matières plastiques vierges à partir de déchets plastiques dans une logique d'économie circulaire, fait partie des lauréats du concours I-Nov 2022. Autre jeune pousse saluée, Ensemble2génération, qui met en relation jeunes et seniors pour cohabiter sous un même toit. L'organisation a pu ainsi déployer plus facilement son pilote marseillais dans d'autres régions en France. Un coup de pouce bienvenu, qui peut se transformer en accompagnement à plus long terme, à travers des financements via les fonds du groupe Abeille Impact investing France et Alliance For Impact Venture. Les fonds qui, de manière globale, considèrent tous, désormais les critères d'impact autant que les notions de rentabilité. Une application du mantra l'économie pas opposée à l'écologie. Et pour être impactante l'économie ne peut se faire seulement par le biais de la réglementation ou par l'entreprise seule. Elle doit également être financée. C'est ça aussi, le cercle vertueux.