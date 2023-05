Quand Auvergne-Rhône Alpes regarde vers le Sud

Elles se suivent souvent dans les classements, qu'il s'agisse de levées de fonds, d'attractivité ou de dépôts de brevets. Avec, il faut bien le dire, souvent une longueur d'avance pour Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce 12 mai, c'est bien dans le Sud que le club de dirigeants originaire de Lyon, Le Prisme, est venu observer, visiter, comprendre, s'inspirer... Pas forcément une simple visite de courtoisie mais une plutôt une vraie rencontre d'échanges. Il faut dire que les sujets communs sont nombreux. Dont celui de la liaison fluviale entre le Grand Port Maritime de Marseille et Lyon, une préoccupation des décideurs économiques depuis longtemps, qui, évidemment retrouve tout son sens dans un cadre de volonté de décarbonation des transports. Le report modal appelé des vœux du monde économique, peut-il faire fi des obstacles en étant conjointement souhaité par les décideurs de deux régions concernées ? C'est tout au moins l'idée. En optant pour la force collective sur des problématiques prégnantes, on peut imaginer que les décideurs économiques jouent un effet de levier. D'autant que Le Prisme est un club de dirigeants regroupant près de 200 membres, avec pour objectif de maintenir les liens avec le monde socio-économique. Un Club présidé parA Marseille, le Club Top 20 et le MEDEF étaient notamment présents à la rencontre menée par la Région Sud et sa conseillère en charge de l'économie Isabelle Savon. Le Grand Port Maritime de Marseille-Fos aussi comme l'Union maritime et fluviale. Entourés d'ETI et PME telles le groupe Brousse, Tenergie ou Tivoli Capital.

Isabelle Savon qui a certes mené les échanges, fait visiter, joué le rôle de VRP mais qui le dit bien, « c'est l'entreprise qui doit nous dire ce qui est bien pour elle ».

Planification écolo, l'industrie aussi

Pour Provence Alpes Côte d'Azur, cet intérêt auvergno-lyonnais est l'occasion d'enfoncer le clou sur les synergies comme sur la différenciation. Si la santé, l'industrie sont des points communs, le Sud peut aussi montrer l'exemple en matière de pilotage de la transition énergétique, lui qui a été choisi par Elisabeth Borne pour être le laboratoire de la planification écologique. La Cop d'avance de son président, Renaud Muselier, vaut au conseil régional d'être doté du premier budget 100% vert d'Europe. Cela a de quoi donner quelques idées et des pistes de réflexion aux autres territoires. D'autant que qui dit planification dit aussi planification écologique de l'industrie. De l'Etang de Berre à l'Eco-Vallée - ça se verdit. L'industrie qui s'est engagée dans la décarbonation bien plus tôt qu'on le croit, est un terreau favorable à l'émergence de solutions. Pour le coup, être identifié comme territoire industriel peut être attractif. Si la Mède, le site appartenant à TotalEnergies, déploie le projet Masshylia, le projet d'acier vert que porte GravitHy dont le porteur est EIT Inno Energy, basé à... Lyon, montre l'attractivité du Sud, renforcé par l'arrivée annoncée de la gigafactory Carbon. Clairement, Provence Alpes Côte d'Azur a changé de braquet et joue de plus en plus cette carte verte qui lui vaut sans doute d'être appréhendée autrement et observée de plus près.

La visite organisée mi-mai dans la Cité phocéenne semble être la première étape de discussions vouées à se poursuivre entre deux régions qui se ressemblent sur certains points sans être - et de loin - semblables dans leur économie. Mais ce qui est à retenir c'est bien la notion de territoires. Une sorte de décentralisation plein de (bon) sens.