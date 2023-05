Business, innovation, pépites : comment la Région Sud en remet une couche sur sa stratégie d’attractivité

« On a tous besoin du Sud », c'était en 2021 la première pierre de la nouvelle stratégie d'attractivité. Un slogan qui avait déjà pour but de faire comprendre que l'acronyme PACA n'était plus le bienvenu. Un Provence Alpes Côte d'Azur raccourci, qui très vite agace Renaud Muselier lorsqu'il arrive à la présidence de la Région et surtout lorsque, en déplacement sous d'autres contrées, on lui fait comprendre que PACA... ça ne parle pas, ni au touriste, ni à l'investisseur. Voilà donc la génèse qui fait du Sud la nouvelle définition de ce territoire composé de six départements, hétérogènes, tourné vers la mer comme vers la montagne et qui, en termes d'attractivité, ne rencontre aucune difficulté pour attirer le touriste, de loisirs particulièrement. Sauf que résumer Provence Alpes Côte d'Azur au tourisme c'est évidemment très réducteur...

Enjeu de compétitivité

Provence Alpes Côte d'Azur ce n'est pas que le tourisme, loin s'en faut. C'est aussi et on serait presque tenté de dire tout autant, l'industrie - très diversifiée, ce qui est une force - le maritime - historique avec la forte présence de Naval Group dans le Var - la santé - qui s'est construit un écosystème très structuré et complet, qui commence à être perçu ainsi à l'extérieur. C'est aussi un territoire à l'empreinte internationale. Des atouts, nombreux, longtemps restés discrets. « On a tous besoin du Sud » c'était donc à la fois une façon d'imprimer la volonté d'un changement de nom mais aussi la dimension multi filières d'un territoire encore méconnu pour certains de ses aspects.

Deux ans plus tard, voici « Le soleil se lève au Sud ». Une façon d'insister sur la dénomination mais aussi de faire comprendre que les opportunités de développement économiques peuvent se trouver dans un territoire certes avantagé géographiquement parlant, mais pas moins avantageux pour qui recherche des relais de croissance. Car, le message est bien celui-ci et vise à montrer que les filières industrielles, médicales, technologiques sont des atouts pour les entreprises comme pour les investisseurs. Que l'on ne s'y trompe pas, le message est bien celui-ci.

Si la Région met autant d'énergie à se montrer sous un jour davantage industriel et technologique, c'est que la compétition se joue face à des régions qui ont, elles, grossi à la faveur du redécoupage des grandes régions initié en 2015. Dans les classements, inévitablement, Provence Alpes Côte d'Azur a pu parfois se trouver désavantagée du fait d'une question de volume. Pourtant, elle tient plutôt bien sa place, autant en ce qui concerne les levées de fonds de ses startups, qu'en termes d'accueil d'implantations de projets R&D - elle concentre 24% des projets qui choisissent la France.

Pro-business revendiqué, des pépites pour appuyer

Comme le veut l'adage, ce qui se passe de bien à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est le sens de ce « soleil se lève au Sud » qui est clairement une façon de dire aux investisseurs, aux dirigeants, aux décideurs de regarder vers le Sud autrement.

Le dire en images c'est bien. Le dire en s'appuyant sur des chefs d'entreprises, des patrons qui vivent le Sud au quotidien c'est pas mal aussi. C'est en ce sens qu'a été constitué un réseau un peu différent de ce qui existe par ailleurs, baptisé Pépites et qui pour le coup rassemble des entrepreneurs, aguerris comme tous nouveaux, des startups aux patrons d'ETI, avec lequel, Renaud Muselier le promet, le dialogue sera « sans filtre ». Des Pépites qui sont aussi des ambassadeurs, évidemment, chargés de porter la bonne parole urbi et orbi.

Il faut dire que le momentum est là : le Sud sera forcément regardé parce que terre d'accueil de la Coupe du monde de rugby puis des JO 2024. Un moment privilégié pour dérouler ses atouts aux yeux du monde - une campagne d'affichage notamment dans les aéroports a été initiée. Mais ça ne doit être qu'une brique dans la stratégie. Laquelle est d'ailleurs accompagnée par le CRT Sud, qui déploie une feuille de route attentive à compléter ce qui vient naturellement à Provence-Alpes-Côte d'Azur, et par l'agence d'attractivité et de développement économique RisingSud, qui a également peaufiné sa roadmap en allant chercher des relais de croissance sur des marchés nouveaux tout en consolidant ceux déjà investis et prospectés. Travail d'équipe et esprit de conquête...