Startup : « le profit a laissé place à l’impact et au bon sens » dit Marseille Innovation

Depuis un an, Marseille Innovation, pionnier sur le sujet de l'accompagnement des entreprises, a ajouté un outil supplémentaire à son arc, le financement. C'est via son Fonds Innovation que la structure vient renforcer les fonds propres des startups. Créé il y a un an, il a suscité l'intérêt de 320 jeunes pousses qui ont fait acte de candidature, 80 dossiers ayant été instruits pour qu'au final 15 startups soient choisies pour recevoir le coup de pouce financier qui fait effet de levier.

Des startups, « très conformes avec les filières d'excellence du territoire, en santé, en environnement, en technologies du numérique et de l'industrie du futur », détaille Laurence Olivier, la directrice générale de Marseille Innovation.

L'industrie du futur, vrai sujet d'aujourd'hui

L'industrie du futur qui est de plus en plus regardée, même par les instances nationales si on s'en tient aux résultats du French Tech 120 et du Next 40 qui ont mis, pour la première fois, des startups industrielles en avant. Un sujet que Marseille Innovation connaît donc bien et surtout les enjeux qui encadrent ces pépites un peu particulières.

« Les startups industrielles répondent à des enjeux majeurs, sociétaux, environnement, industriels et économiques. Au sein de Marseille Innovation, 150 startups sont accompagnées chaque année, elles sont à la croisée des industries du numérique et de l'industrie traditionnelle. C'est ce mélange aussi, qui permet à certaines d'elles, de répondre aux enjeux ».

Le Maroc, partenaire pour réussir l'exportation

Marseille Innovation, qui regarde aussi l'international, notamment le Maroc où un partenariat a été initié en 2019 avec le Technopark, structure d'accompagnement présente à Rabat, Casablanca, Agadir et Tanger et qui accompagne, pour sa part, 600 startups chaque année. « Le système de la tech et de l'innovation en Afrique se structure de plus en plus, et nous avons fait le choix de choisir des structures qui nous ressemblent, jumelles, et de co-créer ensemble, des programmes d'accompagnement », indique Laurence Olivier. L'objectif est bien évidemment de permettre aux pépites des deux pays de pouvoir trouver un terrain de développement de l'autre côté de la Méditerranée. « Ce partenariat permet à nos entreprises qui souhaitent partir à la conquête du marché africain de trouver un point de chute au Technoparc et pour les pépites marocaines qui visent le marché français et le marché européen, d'être accompagnées par Marseille Innovation ». Une façon d'aller mieux et sans doute plus vite sur ces nouveaux marchés source de développement, l'accompagnement - et Laurence Olivier insiste - étant aussi un levier pour rencontrer et intégrer plus rapidement l'écosystème local.

Créer une startup, encore un rêve ?

Si les années de crise que le pays a traversé a eu - entre autres - pour effet de dynamiser la création d'entreprises, néanmoins le contexte qui devient plus exigeant - dont sur le côté financement de l'innovation - ne remet-il pas en cause l'envie de lancer sa petite entreprise ? Créer une startup, cela fait-il encore rêver ? Oui répond la directrice générale de Marseille Innovation, rappelant la soixantaine de startups entourée, conseillée en 2022, un chiffre plus élevé d'ailleurs que les années précédentes, « ce qui montre que l'envie de créer est toujours présente. Mais le rêve c'est peut-être déplacé ». Et la notion d'impact, l'envie de peser sur les sujets stratégiques entre sans doute davantage en ligne de compte que la rentabilité, qui était le but pour tout jeune startupeur, il y a encore une dizaine d'années. « Nous rencontrons des entrepreneurs qui veulent changer le monde de demain, mais qui surtout, veulent être utiles et répondent à des enjeux réels, pragmatiques, concrets et à des besoins simples. Le profit a laissé place à l'impact et au bon sens ».

L'entreprenariat qui est très ancré à Marseille, ville où entreprendre semble être accessible plus qu'ailleurs notamment à des milieux dits plus modestes. « Cela est très lié à la géographie de Marseille. Marseille, reste attractive et nous - tous acteurs de l'écosystème - restons en ordre de marche pour attirer plus de projets et plus de talents ».

