Après l’éthanol, Flex Fuel Energy Development va aussi s’intéresser à la motorisation hydrogène

C'est parce qu'il était persuadé que les carburants fossiles « avaient une date de péremption » que Sébastien Le Pollès crée Flex Fuel Energy Development en 2008. Et si Sébastien Le Pollès se tourne vers le superéthanol c'est parce qu'il présente l'avantage d'être produit localement et nécessite, de fait, moins de transport.

Une « vision » qui se révèle à la fois juste et stratégique, l'entreprise, installée à Sophia-Antipolis ayant enregistré en 2022 une croissance de ses ventes de boîtiers de conversion à l'éthanol de l'ordre de 234%.

Innover « en permanence »

Mais un boîtier imaginé en 20008 ne correspond pas aux besoins de 2023. D'où l'innovation constante menée sur le produit, ce qui a même valu un Prix Lépine à l'entreprise sophipolitaine. Une innovation qui suit l'évolution des moteurs, la pollution qu'ils émettent... « Nous essayons d'évoluer avec ce type de motorisation afin de proposer des boîtiers toujours mieux adaptés et qui consomment moins pour nos clients. Aujourd'hui, le boîtier que nous proposons présente une technologie beaucoup plus précise, beaucoup plus rapide que le boîtier que nous avions imaginé en 2008 », indique Sébastien Le Pollès. 7 personnes constituent un pôle R&D qui travaille sur « l'innovation en permanence ».

C'était déjà pour répondre à une forte demande que Flex Fuel Eenrgy Development lance il y a 4 ans Roulezpascher.com. Une plateforme qui enregistre une croissance de 20% et dont l'objectif est « de rapprocher le garagiste qui n'a pas forcément le temps d'établir des devis avec le particulier, qui cherche un garage homologué, pas loin de chez lui ».

Avec un prix qui a augmenté et qui a franchi la barre symbolique de l'euro, l'éthanol demeure-t-il toujours une alternative intéressante. « A 1,10€ contre quasiment 2€ le litre de sans plomb 95 et parfois plus de 2€ le prix du gasoil, l'éthanol demeure clairement une alternative intéressante. L'éthanol a augmenté comme tous les autres carburants, pas pour des raisons de taxe mais tout simplement parce qu'il est plus cher à fabriquer à cause du gaz, de l'électricité... », détaille Sébastien Le Pollès.

La mobilité propre du futur, c'est quoi ?

Visionnaire il y a 20 ans, comment Sébastien Le Pollès envisage-t-il le futur de la mobilité propre ? A l'instar de bien d'autres spécialistes du sujet, c'est dans la pluralité que se trouve un bout de réponse. Ce qui a poussé l'entrepreneur azuréen à s'intéresser plus que fortement à l'hydrogène, l'emmenant à créer une structure dédiée, appelée Gen-Hy et qui installe sa première unité de production en Bourgogne-Franche-Comté, le manque de foncier ayant empêché que cette unité s'installe en région Sud. C'est pour le décalaminage à moteur des navires de la DGA, opération faite à partir d'hydrogène, que l'entreprise s'est intéressée au sujet. Au point désormais d'en faire un levier de croissance à part entière. « Notre vision est que demain la solution se situera dans un panel de carburants, dont l'hydrogène », indique le PDG de Flex Fuel Energy Development. Gen-Hy qui a convaincu Eiffage de se joindre à l'aventure, le groupe détenant désormais 15% de son capital. Un accompagnement qui répond aussi au souhait de Sébastien Le Pollès de s'entourer d'acteurs industriels. L'avenir de FFED c'est de s'intéresser, pour le futur, à la motorisation hydrogène et « continuer à accompagner nos clients dans des systèmes d'économies et de baisse de pollution ».

