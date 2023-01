« Le label Entreprise du Patrimoine Vivant incite à ne pas opposer innovation et tradition » (Guillaume Fiévet, La Savonnerie du Midi)

Elles sont 40, s'appellent Voilerie Phocéenne, Malongo, Verrerie de Biot, Calissons du Roy René et elles ont en commun d'être labellisées EPV, trois lettres pour entreprises du patrimoine vivant, ces entreprises qui perpétuent des savoir-faire ancestraux et souvent artisanaux. « Ce sont des savoir-faire et des métiers spécifiques puisque le label EPV, label d'Etat, valorise des savoir-faire rares ou d'exception », explique Guillaume Fiévet qui préside l'association née il y a près de 18 mois dans la région Sud. « Ce sont souvent des produits du patrimoine ou des produits plus techniques ».

Des PME locales, qui ne délocalisent pas

Si elles présentent des tailles très diverses - de la très petite entreprise à la grosse PME - ces 40 EPV ont en commun de défendre et de transmettre une expertise qui pourrait disparaître car, comme le souligne Guillaume Fiévet, il n'existe souvent pas d'école pour former à ces métiers rares, qui ne continuent d'exister que grâce à une transmission en interne. « La question de la transmission est essentielle. Nous sommes tous des PME, nous fabriquons localement, nous ne délocalisons pas. Au sein de la Savonnerie du midi, par exemple, nous formons les nouveaux maîtres savonniers, car il n'existe pas d'école pour cela. Or former un nouveau maître savonnier nécessite un à deux ans avant que celui-ci soit autonome. La question de la transmission et de la capacité à repérer des talents au sein de la jeune génération est vraiment un axe important de notre communication » souligne le président qui explique aussi que montrer au plus grand public ce qu'est une entreprise du patrimoine vivant sert l'attractivité vers ces pépites locales. Outre le tourisme industriel - qui est une façon de montrer « en vrai » le cœur d'une PME au savoir-faire rare, créer de l'événementiel, comme cela a été le cas l'an dernier, constitue un autre axe capable de jouer sur la corde attractivité.

Savoir attirer la jeune génération

Et puis - et c'est méconnu - disposer du label EPV n'exonère pas d'innovation. Cela fait même partie des exigences afin de l'obtenir. « Il y a plusieurs exigences. Un engagement dans le développement durable, l'export du savoir-faire et des produits et en effet, l'innovation. Il ne faut pas opposer innovation et tradition ou innovation et patrimoine. Dans chacun de nos métiers, nous avons des innovations soit sur les process, soit sur les produits. La jeune génération est sensible à ces entreprises, qui sont des entreprises du territoire, qu'ils connaissent parfois pour certains depuis l'enfance. Pour un jeune, c'est à la fois très local et très concret ».

Des PME qui parce qu'elles créent, transforment sont forcément directement impactées par tout ce qui relève de l'énergie. « Qui dit fabrication, dit forcément besoin d'énergie », rappelle Guillaume Fiévet. « On a besoin d'énergie pour transformer ». L'association est ainsi un lieu qui permet d'échanger entre membres sur les difficultés respectives rencontrées, « parfois différentes, car par exemple les problématiques de matières premières n'ont pas démarré en même temps sur tous les segments. Sur l'énergie, en revanche, tout le monde a été concerné dès le deuxième semestre 2022. Nous échangeons entre nous mais nous n'en sommes pas encore à aller négocier ensemble. Cela viendra peut-être ».

Replay ici

Un acteur économique chaque semaine

Pour rappel, depuis novembre 2022, La Tribune et BFM Marseille s'unissent pour proposer chaque semaine une chronique éco, baptisée Marseille Business, qui décrypte l'économie du territoire, ses enjeux, ses défis, les réussites et les problématiques. Tous les mardis, un invité vient apporter son éclairage sur une thématique précise.

La chronique est animée par Sophie Hebrard pour BFM Marseille et Laurence Bottero, rédactrice en chef du bureau Provence Alpes Côte d'Azur du quotidien économique La Tribune.

BFM Marseille Provence : canal 30 de TNT Régionale, les box canal 284/516 (SFR), 375 (Orange), 362 (Bouygues), 916 (Free), sur bfmmarseille.com, en replay sur la plateforme gratuite VOD "RMC BFM PLAY" et l'application dédiée à télécharger.