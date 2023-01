« Sur les problématiques énergétiques, Bpifrance est apporteur de solutions » (Emilie Souilmi)

Garantie des financements bancaires - « nous sommes un amortisseur de risque pour les banques privées » - financement direct des PME, ETI, grands groupes, aux côtés des banques sur des sujets de croissance externe, d'immobilier, de développement en tout genre, financement d'innovation notamment des startups - « qui est un rôle majeur de banque publique » - financement en fonds propres, accompagnement à l'export... Bpifrance, que l'on connaît beaucoup sur les sujets d'accompagnement de l'innovation chez les startups, est pourtant bien un acteur pluriel qui soutient tout type d'entreprise, tous secteurs confondus - hormis la promotion immobilière - et qui ne regarde donc pas uniquement le sujet de l'innovation, mais bien tout ce qui structure le développement de l'entreprise, quel qu'en soit le stade.

Aider à la transition

Forcément, la question de la transition énergétique - parce qu'elle est devenue transverse n'ignorant ni la très petite entreprise, ni la PME, ni l'ETI ou le grand groupe - est aussi un sujet pour Bpifrance qui déploie un Plan Climat avec la Banque des Territoires depuis 2020. « Depuis plusieurs années, nous étions déjà très impliqués dans le financement de projets d'énergies renouvelables », rappelle Emilie Souilmi, la directrice territoriale Alpes-Maritimes de Bpifrance. Et ce plan Climat, permet bien sûr, d'en rajouter une couche, « d'intensifier ces financements sur les projets d'énergies renouvelables en tout genre. Nous ajoutons deux autres briques. Le premier est le financement des green tech - ces startups qui sont des offreurs de solutions, de nouveaux services, produits innovants qui permettent d'accélérer ou faire entrer en transition les entreprises. L'autre pilier est la mise en transition de ces entreprises, que nous accompagnons via différents outils de diagnostics ». Dont l'un, Eco Flux, permet par exemple de savoir où l'entreprise en est de ses flux en eaux, énergie, matières premières... pour améliorer immédiatement les dits flux et faire immédiatement des économies.

« Nous sommes dans l'apport de solutions », insiste Emilie Souilmi, indiquant notamment que le réseau national Bpifrance a contacté 4.000 entreprises afin de pouvoir détailler avec elles, les aides auxquelles elles pouvaient prétendre, aides mises en place par les pouvoirs publics. Des aides, qui « si elles ne compensent pas le surcoût », n'en demeurent pas moins des aides qui soulagent malgré tout. « Nous restons très proches de nos clients, nous proposons des diagnostics, de faire un bilan carbone avec un autre de nos diagnostics, de financer les investissements qu'il faut réaliser potentiellement pour réduire la facture - peut-être mettre une toiture de panneaux photovoltaïques pour entrer en auto-consommation... Nous avons un panel de solutions dont nous discutions avec elles ».

Anticiper, anticiper, anticiper encore

La transition énergétique, ce n'est pas seulement réduire la facture ou mettre en place des solutions, c'est aussi un élément très regardé par l'ensemble des acteurs du soutien au développement de l'entreprise et au financement. Au point que cela devienne même un critère de sélection. Là aussi, Bpifrance joue le rôle de conseiller, incitant, répète Emilie Souilmi à anticiper. « On conseille d'anticiper ce point. Aujourd'hui, par exemple, il n'existe aucune obligation de présentation d'un bilan carbone pour les PME. C'est pour les grands groupes, notamment. Mais demain, cela va arriver très probablement aussi, pour les PME. Déjà, le grand groupe, le grand donneur d'ordre demande à l'entreprise qu'elle va sélectionner, des comptes, sur ses fournisseurs, ses sous-traitants aussi ».

Grandir, l'enjeu de la TPE à l'ETI

Faire grandir les entreprises, c'est, de façon globale l'une des missions premières de la banque publique d'investissement, qui aide au changement de taille, que ce soit de TPE à PME, de PME à ETI. Cette marche est importante », confirme Emilie Souilmi, l'ETI étant une typologie d'entreprise dont la France a davantage besoin. « Nous avons un triptyque d'accompagnement, dont des accélérateurs. Dans ces programmes-là nous apportons de la mise en réseau, de la formation individuelle et collective, du conseil individualisé, pour faire passer des étapes ».

S'il est difficile de prévoir la conjoncture de 2023, néanmoins la forte capacité des startups et PME des Alpes-Maritimes à faire preuve d'innovation est clairement une chance dans le contexte que l'on connaît. « L'innovation est une force sur le territoire et elle se déploie sur différents pôles. Les enjeux, pour ces entreprises, c'est bien de grandir, de pouvoir lever des fonds tout en restant dans le département, l'un des enjeux étant également le recrutement et cela concerne toutes les entreprises, travailler sa marque employeur, former... » Autant de challenges qui sont des vecteurs de développement, pour l'entreprise et le territoire avec elle. Pour rappel, Bpifrance a accompagné 1.053 entreprises dans les Alpes-Maritimes en 2022.

