Quels enjeux pour Pliff, le fonds d'investissement de Méditerranée exemplaire 2030 ?

"Cet acte 5 sera celui de l'action et des solutions", lance Nasser Kamel en ouverture de la cinquième édition de Méditerranée du Futur. Seul le temps dira s'il s'agit d'un espoir ou d'un engagement de la part du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Mais la phrase fait forcément écho à l'édition 2019 de ce forum quand ce même Nasser Kamel expliquait vouloir devenir acteur de l'investissement. Pour y parvenir, un outil a été lancé début novembre lors de la COP27 en Eygpte avec le fonds d'investissement "Pliff". Cet acronyme de PAMex Locally Investment Facility doit devenir le bras financier du PAMex, un autre acronyme pour plan d'action pour une Méditerranée exemplaire 2030.

La rencontre de 32 délégations étrangères lors du forum qui se déroule à Marseille pendant deux jours doit marquer le vrai lancement de cet outil financier. Une table ronde y est d'ailleurs consacrée. L'objectif, quant à lui, est affiché depuis plusieurs mois déjà, celui d'atteindre 1 milliard d'euros. Surtout, ce Pliff répond au besoin de "trouver des moyens d'être efficace" souligne Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et coprésident de cette initiative.

Des projets entre 5 et 75 millions d'euros

La démarche vise à donner des moyens aux territoires, car "les collectivités locales gèrent 70% des réponses au changement climatique" sans avoir accès à de nombreux instruments de financements souligne Christophe Nuttall, directeur de l'ONG R20 Regions of Climate action. Pour la Région, il s'agit aussi de s'inscrire dans des "solutions concrètes". Pour Renaud Muselier, "le gouvernement s'occupe de la politique bilatérale" et sa collectivité "de comment appliquer les décisions".

Le Pliff "ciblera donc des projets concrets : l'électrification des quais dans les ports de la Méditerranée, des infrastructures dédiées à l'hydrogène vert comme le pipe-line entre la Catalogne et la région Sud, et bien sûr des initiatives zéro plastique dans nos villes côtières", précise Renaud Muselier. Pour se démarquer, ce fond se positionne sur des projets situés dans une fourchette entre 5 et 75 millions d'euros. Ceux qui sont trop importants pour que les collectivités puissent les porter et trop faibles pour les banques de développement.

Les véhicules financiers sont assez classiques, allant de la dette à l'equity en passant par des obligations vertes et bleues. Mais les acteurs de ce fond promettent des critères de sélection et des contrôles stricts pour maintenir les conditions de financement.

Une académie de la mer à Monaco

Au-delà de l'aspect financier, ce forum affiche aussi l'unité des acteurs de la Méditerranée. "Sur ce bassin nous avons tous les mêmes problèmes", rappelle Renaud Muselier. Invité de cette édition, le prince Albert II de Monaco souligne que "les ressources de la Méditerranée sont en péril" et l'importance d'agir. Il rappelle les engagements de la Principauté sur le sujet et annonce le prochain lancement d'une académie de la mer où seront étudiés le droit et les problématiques environnementales sur des "cycles intensifs uniques au monde". "Nos actions doivent se nourrir de la recherche et de la connaissance scientifique", plaide-t-il. Des discussions ont déjà eu lieu avec l'Académie d'Aix-Marseille, mais le prince lance un appel du pied pour que la Région Sud pour y participer "dans une façon encore à définir".