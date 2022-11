Choiseul : ces jeunes entrepreneurs qui font l’économie du Sud

Faire parler un territoire à partir des talents qui le composent, c'est une façon d'en montrer la richesse, parfois insoupçonnée, les différences, de mettre en lumière ce qui demeure parfois sous les radars. Cette mise en perspective est la façon de faire de l'Institut Choiseul, qui, pour la troisième année, a dressé un classement des 100 entrepreneurs prometteurs de Provence Alpes Côte d'Azur. Tous ne sont pas à la tête de leur propre entreprise, certains inscrivent leurs pas dans ceux de leurs aînés et se préparent à assurer la relève familiale ; d'autres apportent leurs expertises et savoir-faire à des jolies PME ou ETI dynamiques ; d'autres encore servent au sein d'institutions. Tous ont moins de 40 ans, créant ainsi une sorte de club à part, une génération d'avenir, partageant le point commun d'avoir été repérés comme des talents que l'on imagine s'épanouir demain davantage encore.

Une diversité (pas que économique) démontrée

Ce scan particulier de ce qui fait le territoire est révélateur des forces - dans tous les sens du terme - qui le composent. Là où Provence Alpes Côte d'Azur continue d'être réduite à son tourisme, ce classement a le bon ton de montrer la diversité du territoire, ce qui peut servir la « promotion », hors des frontières régionales. Une sorte de marketing territorial original.

On y retrouve ainsi les nouvelles générations des entreprises familiales à l'instar de Mane, Ippolito ou Ortec. Certains ont donc déjà pris les rênes, quand d'autres sont dans l'antichambre, prêts à assurer le passage de relais. L'entreprise familiale qui devient une denrée rare en Provence Alpes Côte d'Azur alors même que toute entreprise de cette nature est intimement liée à son terreau d'origine, à son histoire. C'est aussi la preuve que la transmission, étape toujours délicate, est encore suffisamment vive.

On y trouve également des entrepreneurs de la première heure, ceux qui ont tout misé dès leurs études, doctorat, travaux de recherche finalisés pour se lancer dans le grand bain et devenir startupeur d'abord, patron de PME parfois ensuite. Un parcours que partagent notamment Justine Lipuma et Charles Cohen, respectivement fondateurs et dirigeants de la sophipolitaine Mycophyto et de la niçoise Bodyguard.

Faire "parler" le territoire

Ils évoluent dans un domaine dit « classique », mais pourtant leur vision est différente et c'est à coups d'innovation - pas seulement technologique - qu'ils bousculent les business modèles ou les approches, comme Guillaume Pellegrin de Tivoli Capital ou Olivia Veran-Kenk de Biotech Dental.

Il y a aussi les innovateurs purs, ceux qui bouleversent les codes, ce que fait très bien HysiLabs et Pierre-Emmanuel Casanova positionnés sur le segment de l'hydrogène liquide et son transport ou Tanguy Goetz et NepTech, vraie solution disruptive de mobilité par la mer.

L'innovation c'est aussi savoir renouveler des marques très installées, apporter des axes de développement supplémentaires, des process industriels plus novateurs, des approches marchés différentes. Ce qui est le cas pour Mathilde Lelièvre chez Ponant ou Adrien Saget chez Diffazur...

Choiseul a aussi repéré ceux qui aident les entrepreneurs au quotidien, les soutenant dans leurs créations, développement, export, stratégie d'internationalisation. Où on retrouve Nicolas Magenties, le directeur régional de Bpifrance, Audrey Brun-Rabuel, directrice générale de Rising Sud ou Frédéric Guilleux, le directeur du Technopôle de l'Arbois. Comme toute photographie instantanée, ce classement peut sembler perfectible, mais il est néanmoins représentatif de ce qui constitue le Sud. C'est un outil pour faire parler du territoire comme c'est un outil pour rassembler ceux qui le composent et créer, pourquoi pas, de nouvelles synergies.

*Le classement de l'Institut Choiseul est publié en partenariat avec La Tribune et La Provence