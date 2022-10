« La mixité participe à une dynamique du changement dans l’entreprenariat » (Caroline Dumond, Les Premières Sud)

Si la création et la reprise d’entreprise sont des sujets fondamentaux de l’entreprenariat, la mixité est désormais une préoccupation des dirigeants tout comme une nouvelle façon de penser qui doit irriguer, si possible, pas uniquement dans les grandes entreprises mais aussi dans les plus petites. Un sujet que porte la structure d’accompagnement basé à Marseille. Avec des missions de conseils certes mais aussi de faire sauter les verrous. Et tous ne se situent pas forcément là où on le pense, comme l’explique sa directrice déléguée.