« La nouvelle configuration de l’immobilier tertiaire va s’accélérer dans les prochains mois » (Nicolas Treich, BNP Paribas Real Estate)

Avec 120.000 m2 loués ou vendus, soit 3% par rapport à 2021 avec une forte hausse du nombre de transactions, de l'ordre de 304 transactions depuis le début de l'année contre 220 l'année dernière, l'immobilier tertiaire va bien sur le territoire d'Aix-Marseille. Et c'est Nicolas Treich, directeur en charge des transactions BNP Paribas Real Estate à Marseille, chiffre à l'appui donc, qui le dit.

Un dynamisme et une hausse des transactions qui s'expliquent par l'adaptation des entreprises au nouvel environnement de travail. « La plupart ont acté leurs accords de télétravail et adaptent leurs implantations, leurs bureaux, à cette nouvelle donne ».

Effet redistribution des espaces

Une adaptation qui signifie par forcément une diminution des espaces occupés mais une redistribution des espaces, intégrant notamment les services, aujourd'hui totalement intégrés dans l'offre. « Tout cela est au profit d'espaces serviciels qui vont apporter du bien-être aux collaborateurs, que ce soit de la conciergerie, des espaces de restauration, des espaces sportifs. Une nouvelle configuration des immeubles est apparue et va s'accélérer dans les prochains mois ».

Ces grands immeubles dotés d'une forte présence servicielle, déjà bien développés en région parisienne, pourraient-ils se retrouver sur le territoire métropolitain. Oui, répond Nicolas Treich, « on commence à voir cela arriver ». Ce qui révèle, « l'attractivité de Marseille », même si ce n'est pas un mouvement de masse.

Trou d'air... ou pas

Quel est donc le profil type de l'utilisateur de l'immobilier tertiaire ? « Soit des petites entreprises liées aux nouvelles technologies, notamment à Aix-en-Provence - qui est très dynamique de ce point de vue - soit des directions régionales de grands groupes, qui viennent retravailler leur immobilier, se reconnecter, modifier leur outil de travail pour s'adapter aux nouveaux enjeux. Soit encore des entreprises de taille intermédiaire, locales, qui elles aussi adaptent leurs besoins ».

Si tout va bien, pour autant que dire de l'offre dans les mois à venir. Les programmes neufs ne sont plus aussi pléthores, le risque d'une tension du marché, est-elle possible. Sur ce point, Nicolas Treich n'élude pas l'inquiétude qui peut pointer. « On consomme beaucoup de m2 depuis deux ans et on produit de manière encore insuffisance par rapport à la consommation effectuée. Une pénurie à prévoir non mais un trou d'air peut-être sur 2023-2024 en autant de grosses opérations en 2025 et 2026 ».

Intégrer les logiques de coworking

A Aix-en-Provence, un peu à la traîne pendant quelques années mais depuis 18 mois dans une bonne dynamique, on continue de performer, « même si le volume de m2 loués a légèrement baissé sur 2022, le nombre de transactions a fortement augmenté, de l'ordre de 32% », note Nicolas Treich, Aix-en-Provence bénéficiant de la proximité de l'aéroport Marseille Provence, de la gare TGV, d'une accessibilité depuis Paris en 3h et un tissu économique très diversifié.

Si tout va bien dans les chiffres et sur le terrain, quid de possibles effets macro-économiques sur le secteur ? « La tendance inflationniste générale va avoir un impact sur le marché, à un moment donné, peut-être pas pour les utilisateurs mais pour les investisseurs ». La fin du bureau, non « mais des logiques de coworking, de flex office viennent s'insérer dans tout cela. Flexibilité, attractivité - les entreprises continuent d'embaucher - vont perdurer ».

