CMA CGM officialise le rachat de La Provence… et réserve quelques surprises

C'est désormais chose faite et c'est indiscutablement une page qui se tourne et une autre qui s'ouvre pour La Provence. Si durant plus d'une année, les procédures ont succédé aux procédures, il n'aura finalement suffit que de deux mois pour que le rachat du Groupe (qui inclut le quotidien provençal et Corse Matin) soit définitivement réglé, mettant fin au bras de fer juridique entre Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM et Xavier Niel, fondateur de Free et propriétaire de l'autre quotidien du Sud, Nice Matin.

CMA CGM qui peut maintenant afficher davantage un bout de sa vision.

D'Harcourt oui, mais directeur général

On savait que les nominations qui interviendraient dès l'opération d'acquisition bouclée ne seraient pas anodines. La Lettre A, il y a quelques jours, avançait les noms des probables président et directeur général, soit respectivement Gabriel d'Harcourt, en poste à la direction générale déléguée de La Voix du Nord et Didier Quillot, venu de la LFP mais passé - et le détail n'est pas anodin - par Lagardère Active.

Si CMA CGM confirme bien l'arrivée de Gabriel d'Harcourt, ce sera à la direction générale. Exit Didier Quillot... en tout cas pour le moment.

Car la présidence échoit à un homme du maritime, Jean-Emmanuel Sauvée. Fondateur de la Compagnie du Ponant, désormais dans l'escarcelle d'Artémis, la holding de François Pinault, il est aussi président de Armateurs de France, réélu en mai dernier. Mais il est surtout conseiller spécial de Rodolphe Saadé depuis près d'une année, depuis décembre 2021.

Entre garde rapprochée et ouverture

Avec lui, les membres du conseil d'administration ont également été dévoilés. Y figurent, notamment, Julie Davico-Pahin, la co-fondatrice et co-dirigeante d'Ombrea, startup spécialiste de l'agrivoltaïsme, présidente d'Aix-Marseille French Tech et ancienne journaliste. On y retrouve également Fabrice Necas, président de la Fondation de Marseille mais aussi de Only Pro, la société co-fondée par le rappeur Soprano. La présence de Tanya Saadé Zeeny, la sœur de Rodolphe Saadé, n'est en revanche pas une surprise, tant on sait son implication dans l'écosystème local. Plus surprenante est la présence de Véronique Albertini Saadé, ex-Compagnie du Ponant et épouse du patron de CMA CGM. Embarqué dans l'aventure aussi, Benoît Tournebize, directeur de cabinet de Rodolphe Saadé. Un conseil d'administration entre garde rapprochée et ouverture sur ce qui fait Marseille, entre innovation, social, implication sociétale, entreprenariat...

Reste désormais à savoir quid de la direction de la rédaction, assurée par Guilhem Ricavy. Changement ou pas ? Pour l'heure, CMA CGM, dans le communiqué officialisant l'acquisition de La Provence avance que les équipes peuvent désormais réfléchir « au projet de redressement et de développement » des deux titres.