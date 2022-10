Entre rumeurs et calendrier, qui pour diriger La Provence ?

Même s'il est moins passionné que ces derniers mois, il n'en reste pas moins que le devenir du quotidien basé à Marseille - et de Corse Matin avec lui - demeure un sujet d'attention. Et l'une des interrogations concerne la direction même du titre de presse quotidienne régionale. Qui pour remplacer Jean-Christophe Sarfati ? L'actuel président directeur général n'a jamais caché qu'il quitterait ses fonctions dès le sujet du rachat réglé. Ce qui est désormais le cas.

La publication hier, par la Lettre A, de deux noms pressentis pour assurer la direction du titre - s'ils ne sont pas confirmés - ne laissent pas cependant pas indifférent.

Selon le quotidien parisien, Gabriel d'Harcourt et Didier Quillot, devraient respectivement endosser la casquette de président et de directeur général. Ce qui signifierait une dissociation des deux fonctions.

Négocier le virage numérique

Le premier est actuellement directeur général délégué de la Voix du Nord. Un quotidien dont il a accompagné l'évolution ces dernières années. Les problématiques de la PQR, il connaît bien et même très bien. Notamment la délicate négociation de virage entre le papier et le numérique avec en fond, le non moins délicat mais indispensable sujet de l'abonnement et de la fidélisation. Des sujets qui sont ceux de la presse en général et de la PQR en particulier, dont le créneau de proximité doit aller avec une digitalisation nécessaire, obligatoire, mais qu'il faut rendre maligne. Où il est question de contenu. Et donc d'éditorial. Dans un entretien accordé au Journal du Net en juin dernier, Gabriel D'harcourt le disait bien, le sujet de la digitalisation est moins celui des outils que du contenu. Le web et le papier, même combat, mais surtout complémentarité à l'heure où l'érosion du print n'est pas neutre. Le chantier est vaste... Mais un Gabriel d'Harcourt qui arrive avec son expérience et sa vision, ça peut rassurer tant du côté des journalistes que du côté de CMA CGM qui découvre, tout de même, le monde de la presse même si on sait Rodolphe Saadé attiré par la chose depuis longtemps...

L'OM et le foot, sujets stratégiques ?

Le second - et son profil peut paraître plus atypique - est un spécialiste... du foot. Ancien directeur général de la LFP - la Ligue de football professionnel - poste qu'il a occupé de 2016 à 2020, Didier Quillot n'en méconnait pas pour autant la presse. Passé à Lagardère Active dont il a été le président du directoire, il a précisément mené à l'époque les opérations de transformation numérique, réalisant notamment des opérations de croissance externe et développant un certain nombre d'outils dont des applications. Mais on peut aussi voir dans le choix de l'ancien DG de la LFP la volonté d'être plus présent sur le sujet foot et Olympique de Marseille. A voir comment... Pour la petite anecdote, Didier Quillot a été remplacé à la direction générale de la Ligue par un certain... Vincent Labrune. Lequel est ancien président de l'OM...

Une sorte de jeu de chaises musicales qui peut aussi ne pas contenter... On imagine La Voix du Nord ne pas voir partir son directeur général délégué de gaiété de cœur. Si ces nominations sont finalement officialisées... Pour cela, ou pour dévoiler d'autres noms, il faut sans doute attendre la fin du closing, pour l'heure pas encore effectif, mais qui devrait intervenir d'ici la fin du mois d'octobre. Et mettre fin à un premier suspens...