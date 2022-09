« L’export évolue chaque jour, au chef d’entreprise de savoir jongler avec les opportunités » (Xavier Gesnouin, CCE Région Sud)

Exporter dans un monde géopolitiquement en déconstruction-reconstruction, dans un contexte inflationniste est-ce toujours souhaitable ?

Indéniablement oui, estime le président des conseillers du commerce extérieur de la France pour la région Sud. Et Xavier Gesnouin de rappeler que les CCE sont certes dans l'accompagnement et le conseil aux entreprises mais que leur rôle est bien plus large puisque également source de conseil auprès des pouvoirs publics comme de conseil dès lors qu'il s'agit d'attractivité.

Une Team qui pousse l'export

Et sur le territoire régional, les différentes composantes de l'export ont constitué, il y a trois ans maintenant une Team France Export unissant la Région, Bpifrance, Business France et la Chambre de commerce et d'industrie régionale, notamment. Une task force qui sert de guichet unique pour les entreprises et clairement, la meilleure façon d'éviter les trous dans la raquette ou la meilleure façon aussi de « perdre » le chef d'entreprise sans doute vite dépourvu devant les divers organismes pouvant l'appuyer dans sa volonté d'aller prospecter en dehors du territoire national.

« La Team France Export est justement la capacité pour une entreprise d'aller directement au but et ne plus avoir à s'adresser à l'un ou l'autre des organismes », appuie Xavier Gesnouin.

Dans le contexte économique que l'on connaît, exporte-t-on aujourd'hui comme on exportait il y a encore un an ou deux ?

« L'export évolue chaque jour, chaque année. Il n'y a pas simplement une raison d'actualité. En effet elle n'est pas positive pour exporter vers la Russie. Mais chaque pays évolue, les lois changent et un chef d'entreprise doit savoir jongler en fonction des opportunités », estime Xavier Gesnouin.

« Nous exportons de façon saine »

La Provence qui est d'ailleurs très forte sur certains segments à l'export, notamment sur l'agro-alimentaire, le luxe et la high tech. « Nous créons beaucoup de produits ce qui nous permet d'exporter de façon saine ».

Quid de l'Afrique, ce territoire que la Provence regarde avec attention beaucoup de volontés mais pas forcément beaucoup de résultats. « L'Afrique est le continent de demain avec une population qui va augmenter, une volonté réelle de vouloir apporter notre savoir-faire, d'aider les jeunes Africains à développer leurs projets. L'Afrique est aussi un continent où il existe des disparités : certains pays sont simples, d'autres pays plus compliqués ».

Les jeunes justement constituent un levier pour semer la petite graine de l'international. C'est exactement le sens de l'action de sensibilisation que mènent les CCE distillant des conférences dans les écoles, les lycées pour donner envie d'export. « Le monde est ouvert aujourd'hui, avec nos smartphones, nos ordinateurs... mais il peut aussi s'ouvrir physiquement, notamment via le VIE, le volontariat international en entreprise, un dispositif propre à la France et qui « repart à la hausse », affirme Xavier Gesnouin, comme preuve d'un intérêt pour « l'ailleurs », qui ne se dément pas.

Xavier Gesnouin qui appelle les bases du passage à l'international : « considérer que le pays où l'on exporte n'est pas le nôtre, qu'il existe d'autres us, d'autres coutumes, d'autres cultures. C'est aussi savoir s'appuyer sur des personnes comme nous, qui ont la connaissance terrain, qui est capable de dire à un chef d'entreprises que son produit n'est pas fait pour ce marché mais plutôt pour tel autre ».

