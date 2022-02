Le Sud poursuit sa reprise malgré les incertitudes

L'exercice des prédictions économiques est toujours très délicat. Les deux dernières années marquées par la crise sanitaire l'ont prouvé. Alors que 2022 devait marquer le retour à une économie pouvant évoluer dans un contexte plus normal et serein, le conflit en Ukraine avec la Russie devrait remettre une couche d'incertitude. Une donnée qui n'avait forcément pas été anticipé par les sociétés sondées par l'antenne régionale de la Banque de France pour connaître leurs perspectives économiques.

Plus de 500 chefs d'entreprises pour qui l'année 2021 pourrait se résumer en un seul mot, celui de rattrapage. Comme à son habitude l'institution bancaire étudie trois secteurs : l'industrie, la construction et les services. Dans le premier, la croissance frôle les 14% après une chute de 7% en 2020. Une reprise qui se constate également du côté de l'emploi en hausse de 2,1%.

Dans la catégorie des services marchands, la tendance est similaire avec un chiffre d'affaires global qui grimpe de 14,9% (-11% en 2020) et des effectifs qui augmentent de 4,1%. Malgré cela, l'événementiel et l'hôtellerie-restauration continuent de connaître des difficultés, dans le recrutement notamment. Enfin, pour ce qui est de la construction là aussi la croissance est de retour avec une production qui affiche une hausse de près de 10%.

Optimiste pour 2022

De manière globale, un tiers des entreprises interrogées notent une hausse de leur activité sur l'année 2021. Malgré le rebond constaté, un quart des sociétés déclare une baisse du chiffre d'affaires. Et le rattrapage pourrait d'ores et déjà être dernier nous. Car le retour de la croissance ressenti sur l'ensemble de l'année s'est tout de même essoufflé lors des trois derniers mois. Une tendance qui s'est confirmée début 2022. Un ralentissement causé par les difficultés d'approvisionnement et la hausse des prix.

Preuve de ce contexte difficile, le baromètre de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur du troisième trimestre 2021 indiquait que 27% des entreprises avaient demandé un délai supplémentaire pour le rembourser. Une proportion similaire craint même d'avoir des difficultés à y parvenir.

Malgré ces signaux peu réjouissants, les projections pour 2022 de la Banque de France restaient plutôt optimistes avec des hausses des chiffres d'affaires des entreprises attendues de 8% dans l'industrie, 7,4% dans les services et 2,3% pour la construction. Mais la crise avec la Russie qui débute pourrait forcément impacter toutes ces perspectives.