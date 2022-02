"Le Plan Marseille en Grand crée une responsabilité collective" (Laurent Choukroun, L'Epopée)

La Tribune - Un Plan Marseille en Grand pour la deuxième ville de France c'est indispensable ?

Laurent Choukroun - Je me suis rendu compte dans l'aventure de L'Epopée que pour faire de grandes choses, il faut avoir de grandes ambitions. Le Plan Marseille en Grand offre une véritable ambition à la ville, avec un coup de projecteur qui a mobilisé à la fois les acteurs du monde économique, les acteurs du monde institutionnel, et même ceux avec qui il y avait - comme l'a dit le président de la République - des « chicayas ». On ne nous a pas donné le choix, on nous a dit « vous êtes les acteurs du territoire, Marseille est la deuxième ville de France et nous avons une grande ambition pour cette ville ». Et cette ambition, à partir du moment où elle est partagée, crée le dialogue. Moi-même, dans le cadre du Carrefour de l'entreprenariat, j'ai parlé avec des acteurs que je croisais mais avec lesquels je ne parlais pas véritablement, alors que pourtant nous sommes parties prenantes dans le développement du territoire. Une sorte de responsabilité collective s'est créée, qui s'est mis en phase avec une grande ambition.

Le Carrefour de l'entreprenariat vise à pousser les jeunes des quartiers à venir au monde de l'entreprise, en faisant en sorte de permettre l'accès à des conseils et du financement, levant des freins et des idées préconçues. Est-ce que cela ne correspond pas aussi à ce que vous sentez sur le terrain ?

La première chose est de changer le regard sur notre ville. Cela vaut pour chacun, pour chaque habitant de notre ville mais aussi pour l'ensemble du territoire national. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui bouge. Mais ce qui est important c'est de permettre aussi à chaque jeune de changer de regard sur lui-même. En percevant quelqu'un sous l'angle de ses problèmes, de ses difficultés, sociales, résidentielles, culturelles, scolaires... on ne lui permet pas de s'épanouir par rapport à ce qu'il est capable de faire et ce qu'il sait faire. Quand on porte une ambition comme celle-ci, on offre la possibilité à chaque jeune de porter un regard différent sur lui et son avenir.

Même si le Carrefour de l'entreprenariat à des objectifs précis, chiffrés, tous les jeunes ne sont pas faits pour être chef d'entreprise. Est-ce que, néanmoins, cette démarche peut ouvrir à les jeunes à d'autres perspectives, à d'autres secteurs ?

La puissance de l'entreprenariat, avant tout, est de pouvoir entreprendre sa propre vie. C'est cela le message à retenir. Entreprendre, cela ne signifie pas créer la prochaine startup, la prochaine licorne du pays. Ce n'est pas cela le plus important. Mais, en revanche, donner vie à un projet qui nous passionne, faire en sorte de se rendre utile, le monétiser et créer son propre emploi, voire créer un ou deux autres emplois, c'est déjà de nature à transformer le destin de très nombreux jeunes sur le territoire.

Votre parcours - né à Marseille, vous avez poursuivi une carrière professionnelle en dehors de la région, puis vous y êtes revenu - comme le parcours d'autres Marseillais qui connaissent un succès professionnel à une autre échelle, cela contribue-t-il à changer le regard sur les quartiers ?

L'Epopée c'est avant tout une histoire d'optimisme, c'est montrer que l'on peut être né ici, avoir grandi ici, avoir une vision pour notre ville et avoir une capacité à la réaliser. Si L'Epopée est capable de délivrer à la fois un message d'optimisme, de faire se rencontrer des personnes, de leur faire écrire un morceau d'histoire ensemble qui permet à chacun de créer son projet, individuel ou collectif, on aura déjà fait quelque chose de très bien.

Quelles sont, selon vous, les trois qualités de Marseille ?

Je crois fortement à sa détermination. Je crois fortement à son côté rebelle et indiscipliné. Il n'y a pas d'innovation sans indiscipline. Et Marseille est l'une des plus belles villes de France. Ce particularisme se ressent dans les veines de chacun.

La philosophie de L'Epopée ou de Synergie Family est en train d'essaimer ailleurs, en dehors de Marseille et du Sud. Cela signifie-t-il qu'elle peut de déployer ailleurs, dans d'autres villes avec des quartiers dits difficiles ?

J'aime à croire qu'une initiative née à Marseille puisse inspirer d'autres territoires, avec cette chose très simple : cet optimisme, cette façon de voir le monde et permettre à chaque jeune, où qu'il habite et d'où qu'il soit, qu'il peut construire son propre destin. Pour construire un projet de société, il suffit de changer notre regard sur le monde, de changer le regard que chacun peut avoir sur lui, se donner de la confiance et de l'estime.

Le Plan Marseille en Grand est une initiative du président de la République. Si vous aviez un message à lui délivrer, quel serait-il ?

Marseille est une chance. Les solutions sont là. Il suffit de pas grand-chose. Quand on met le projecteur sur tout ce qui va mal, on fait grossir le problème. Quand on met le projecteur sur toutes les opportunités, sur tous les talents, sur toutes les possibilités, sur toutes les solutions, on modifie le regard et on fait sentir que c'est ici qu'il faut être. Regardons-nous sous l'angle de nos talents et ça changera déjà beaucoup.