« En termes de réindustrialisation, le Sud n’est pas en concurrence avec l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou même l’Italie » (Benoît Mournet, sous-préfet à la relance)

La relance, ce moment où l'économie retrouve une dynamique positive n'a de cesse d'être dans les esprits des acteurs économiques dès le début de ce que l'on appelle la crise. Près de deux ans plus tard, le Plan qui lui ai dédié se concrétise avec des financements accordés, preuve que la reprise est plus qu'un horizon, elle est concrète via des projets étayés.

« Le plan de relance est venu en même temps que le plan de soutien - PGE, reports de charge, activité partielle - soit 10 milliards d'euros, et cela afin de permettre les investissements prévus peut-être plus tard, en particulier pour accélérer la transition énergétique, la relocalisation industrielle, soutenir l'emploi », rappelle Benoît Mournet, le sous-préfet à la relance de la Région Sud.

Comptablement, c'est donc 1 milliard d'euros qui a été injecté dans l'économie des Bouches-du-Rhône, « sachant que c'est plus encore car certains investissements ne sont pas territorialisés, comme la recapitalisation de la SNCF », ajoute Benoît Mournet. A comparer avec les 60 milliards d'euros engagés au niveau national sur les 100 milliards dédiés au Plan de relance, ce qui fait de Provence Alpes Côte d'Azur la seconde région en termes d'engagement.

Faire bénéficier la chaîne de valeur

Impossible d'évoquer la relance sans évoquer son volet industriel et même réindustrialisation. « C'était le cœur de cible de ce plan », reconnaît Benoît Mournet avec comme objectif de donner l'occasion et les moyens aux « grands émetteurs de Co2 », en les accompagnant de manière individualisée. Mais si les grandes entreprises sont ciblées elles entraînent aussi avec elles le tissu de partenaires et sous-traitants, ce qui bénéficie de façon globale à l'ensemble de la chaîne de valeur, « avec du maintien de l'emploi et de la relocalisation ».

Une relance qui ne se fait pas seul dans son coin. Tout comme on avait évoqué une réponse européenne à la crise et à la réindustrialisation, les Bouches-du-Rhône, comme Provence Alpes Côte d'Azur ne doivent-ils pas jouer collectif et complémentarité avec des territoires voisins ? « Bien sûr, ce plan de relance est d'ailleurs assez peu déconcentré. Sur les 100 milliards, 16 milliards d'euros sont aux mains des régions. C'est pour avoir une vision qui permet de localiser les investissements là où ils sont le plus utiles. Nous ne sommes pas en concurrence avec l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou même l'Espagne, le Portugal ou l'Italie ».

Évidemment que, un peu dans le même esprit de choisir le mieux et la qualité au profit de la quantité, tout ne peut pas être ramené ou industrialisé dans une région ou un département et finalement, l'aspect spécialisation prend tout son sens.

« L'industrie ici est peu spécialisée et c'est ce qui fait sa force. Dans l'aéronautique, nous soutenons Airbus Helicopters qui tire le tissu local. Nous avons la chimie, la santé, le numérique et les fondamentaux qui restent sur le bassin de Fos », dresse le sous-préfet à la relance. Qui finit par dire que oui la spécialisation c'est bien mais « il ne fait pas tomber dans l'excès inverse et mettre tous les œufs dans le même panier ».

Effet de levier

Une spécificité du territoire, forte dans certains thèmes, qui se retrouve dans le profil des entreprises bénéficiaires du plan de relance. Ainsi 550 entreprises industrielles ont obtenu un ticket moyen de 500.000 à 800.000 euros, « les PME en ont bénéficié via la baisse des impôts de production », ajoute Benoît Mournet qui se réjouit du succès remporté par l'apprentissage, tout autant de la performance dont peut se targuer le territoire, celle de détenir le record « du chèque numérique de 500.000 euros qui a été attribué à 12.000 entreprises », principalement des commerçants ainsi soutenus dans la prise du virage numérique.

« C'est faux de dire que le plan de relance n'est favorable qu'à l'industrie, même si c'est ce que l'on voit le plus. Le tissu des PME, des commerçants et du BTP, avec la commande publique, en sont les premiers bénéficiaires ».

La transition énergétique - l'autre grand volet du plan de relance - est aussi un sujet que les entreprises ne doivent pas ignorer.

Levier important également, la baisse des impôts de production, de l'ordre de 308 millions d'euros dans les Bouches-du-Rhône, dispositif antérieur à la crise, joue pleinement son rôle et représente, souligne Benoît Mournet, la moitié des impôts initialement prélevés. « C'est une mesure simple, qui a un effet majeur sur le Plan ».

2022 devrait donc se poursuivre sur cette dynamique, avec un recentrage des investissements sur quelques secteurs d'avenir « parce que la relance est là. L'idée est d'investir sur le futur ».

