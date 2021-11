Immobilier de luxe : ce que dit le marché de la Côte d’Azur

S’il est l’un des marchés les plus dynamiques et capables de résister à toute sorte de soubresaut économique ou presque, l’immobilier de luxe n’en a pas moins subi les conséquences de la crise. Et pas forcément dans le sens que l’on imagine. Si la clientèle étrangère est toujours (aussi) présente, les Français ont également redécouvert l’Hexagone en termes d’investissement dans la pierre. C’est ce qu’explique Heathcliff Zingraf, CEO du groupe familial Michaël Zingraf.