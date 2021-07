Ce que dit l'Insee sur la reprise de l'emploi dans le Sud

L'année 2021 démarre comme s'est terminée celle de 2020. Pour tous les secteurs d'activités, la reprise a été synonyme d'adaptation pour pouvoir exercer presque normalement. Covid-19 oblige. Forcément, la reprise tant espérée et attendue se montre donc poussive à l'échelle internationale.

"L'activité mondiale reprend sur des rythmes contrastés. Aux États-Unis et en Chine, le rebond est palpable, alors que l'Europe est marquée par de nouvelles restrictions. En France, l'activité stagne au premier trimestre et se dégrade notamment dans les services marchands. La consommation des ménages ne se redresse pas", prévient L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Fort rebond dans le secteur agricole

Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, malgré un niveau d'activité toujours en deçà de celui d'avant crise "l'emploi poursuit son rétablissement au premier semestre 2021", indique l'Insee. Au premier trimestre, l'emploi salarié a augmenté de 0,3% soit autant que la moyenne nationale et surtout autant que fin 2020 confirmant le début d'une tendance. Le total du nombre de salariés, du privé comme du public, est ainsi de 1 866 638. Cela représente 0,7% de moins que pour le quatrième trimestre 2019, soit le dernier avant la crise.

Ce retard est similaire à la moyenne nationale (-0,8%) alors que la région est très touchée sur l'un de ses secteurs majeurs : celui de la restauration et de l'hébergement qui est au ralenti. En toute logique, l'emploi y recule toujours au premier trimestre (-2,3%) alors qu'il est en légère augmentation pour le tertiaire marchand (+0,2%). "L'emploi s'accroît plus vivement dans l'information-communication et dans les activités financières et d'assurance", note l'Insee.

Parmi les spécificités régionales, deux sortent du lot. L'emploi agricole d'abord qui progresse de 1,2% quand il diminue à l'échelle nationale (-1,1%). La construction ensuite où la reprise des chantiers relance par définition les besoins de main d'œuvre, toutefois face à la chute de 20% en un an des permis de construire l'Insee met en garde : "Les permis formant le réservoir des futures mises en chantier, les perspectives d'emploi pourraient s'assombrir dans ce secteur".

Le retour du tourisme se fait attendre

Sur les six départements que compte la région, seul celui des Alpes-Maritimes voit le nombre de salariés reculer sur le premier trimestre 2021. Une conséquence logique compte tenu de l'importance du tourisme pour ce territoire. Rien que pour l'hébergement-restauration, le recul est de 5,2%. Les embauches sur la période mars-avril n'apportent guère d'optimisme pour un secteur très dépend des mesures de restrictions sanitaire.

Dans les Hautes-Alpes, l'emploi au premier trimestre présente un chiffre flatteur avec une hausse de 1,9%. Mais il fait suite à une très lourde diminution en fin d'année dernière, liée à la fermeture des stations car le département en dépend en grande partie. Yvan Chaix, directeur de l'Agence de Développement Economique et Touristique des Hautes-Alpes, rappelle régulièrement que le ski représente les deux tiers du chiffre d'affaires du département et qu'il irrigue toute son économie.

"Dans ces deux départements, la perte d'emploi salarié par rapport à l'avant crise reste bien plus prononcé que la moyenne régionale : 2,3% dans les Alpes-Maritimes et - 5% dans les Hautes-Alpes", précise l'Insee. La période estivale, pour laquelle les restrictions sont limitées, pourrait marquer un rebond majeur.