Cyril Zimmermann : « Aix-Marseille a tout pour être la première métropole leader en numérique »

On ne présente plus le parcours d'entrepreneur de Cyril Zimmermann. Le numérique il y est tombé dedans très tôt et le sujet ne l'a jamais quitté. De HiMedia - renommé AdUx en 2016 - à HiPay ou HiCab (lui aussi rebaptisé Citybird en 2015) il a connu les joies et les non-succès qui forgent l'entrepreneur. Son installation à Marseille se fait il y a plus de dix ans, il effectue alors les allers-retours vers la Capitale. Un déplacement aux Etats-Unis, en 2015, dans la Silicon Valley aura un impact prédominant sur la suite de ses projets entreprenariaux. Mais il ne le sait pas encore et part alors aux Etats-Unis, une année scolaire entière avec famille et enfants, HiMedia venant alors de faire une acquisition qui concentre son attention. De retour en France, il trouve ensuite un acquéreur pour HiMedia, devenue donc AdUX, et en sort définitivement en 2020.

2018, c'est l'année où il donne vie à un premier projet, un cinéma d'art et d'essai, baptisé La Baleine qui propose également une activité de restauration. Essentielle pour le modèle économique équilibré. Une petite entreprise qui organise plus de 250 événements et qui emploie 13 personnes. Et qui a pris sa place dans le paysage marseillais.

Mais entre-temps, Cyril Zimmermann réfléchit à créer une école. Et son expérience américaine va lui en donner le cœur. « Ce qui m'avait frappé c'était ces jeunes, d'origine latino ou asiatique, qui parlaient un anglais approximatif et qui participaient à des bootcamps de code. Ils en ressortaient avec des offres d'emplois aux salaires élevés. Grâce à cette formation, même en ne parlant pas très bien la langue, ils réussissaient une inclusion économique et devenaient cols blancs ».

Former en masse pour répondre à tous les besoins

Il soumet l'idée au Top 20 qui réunit les entreprises majeures d'Aix-Marseille et à son président d'alors, Denis Philippon, le PDG de Voyageprive.com. Un Top 20 justement désireux d'attirer une école de codage sur le territoire. Ce sera donc La Plateforme, école inclusive, gratuite qui répond aux besoins des entreprises et qui forme une jeunesse peu qualifiée. Pour lui donner vie, les entreprises du Top 20 apportent leur financement à hauteur de 60%, les collectivités, Etat, Région, Département, Métropole, les 40% complémentaires. Désignée Grande Ecole du numérique, La Plateforme effectue sa première rentrée en 2019.

Son succès a finalement un peu obligé Cyril Zimmermann à revoir sa copie. A la hausse, évidemment. En septembre 2020, ils sont déjà 200 élèves, soit plus que ce qui avait été estimé. Ils seront 300 à la rentrée 2021. 3.000 d'ici 5 ans. Impossible alors de ne pas pousser les murs. Ce sera un projet tout nouveau car La Plateforme va prendre lieu et place à Euroméditerranée, participant à la phase II du programme de développement de l'OIN. Une Plateforme qui devient un campus urbain du numérique, un campus d'envergure, installé sur 25.000 m2. Et qui ne fait pas que former au code, mais aussi à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle.

Des sujets d'importance majeure pour les entreprises. Qui doivent, dit Cyril Zimmermann, « trouver des compétences afin d'accélérer leur mutation interne » mais il est tout autant question de « créer de l'attractivité pour les entreprises qui viennent s'installer à Marseille ». Et donc, « il faut que l'on puisse former en masse ». Car le numérique irrigue tellement de filières, comme l'agriculture, les métiers de la mer, les sciences du vivant... « Les cursus doivent croiser l'informatique et un autre sujet » dit-il.

Répondre aux besoins d'un territoire c'est aussi savoir être stratège dans l'approche et aller plus loin que le besoin immédiat identifié. C'est le sens, explique Cyril Zimmermann, des partenariats noués avec Orange, Amazon ou Cisco. Parce que « au-delà des différents langages de codes, certaines certifications font la valeur sur le marché du travail ».

Aix-Marseille, enfin Silicon Valley de l'Europe ?

L'ambition de Cyril Zimmermann est bien de rayonner, a minima dans le grand quart sud-est de la France. Davantage, c'est espéré. On se dit que ce sera probablement vite le cas.

Et puis, Cyril Zimmermann croit à la capacité d'Aix-Marseille de devenir la Silicon Valley de l'Europe. Ce sujet, qui a longtemps tourné comme un gimmick, sans stratégie précise, pourrait très bien trouver, désormais le bon timing. Et comme le veut la formule consacrée, des planètes super bien alignées.

Les câbles sous-marins qui arrivent à Marseille sont une brique importante. « Aucune métropole en France, n'a encore pris le leadership sur le numérique. Ici, on n'est pas en retard, on est même en avance de phase, on a plus d'infrastructures, on a plus de capital humain... La Silicon Valley, au début c'est une fac, Stanford et une entreprise Hewlett-Packard. Puis, par effet de diffusion, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. L'effort d'investissement de départ n'est pas si énorme que ça. Pourquoi les gens viennent dans l'ouest des Etas-Unis ou ici ? Pour la qualité de vie. Si on rajoute à cela des infrastructures de transport, des infrastructures de connectivité et des infrastructures de formation du capital humain, des écoles - on a Aix-Marseille Université, Centrale Marseille - et que l'on arrive à chasser en bande, s'organiser pour faire émerger la masse critique et montrer au-delà des frontières que c'est ici que ça se passe, on peut prendre ce marché parce que personne ne l'a pris. Accélérons, c'est maintenant ».