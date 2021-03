Le réméré, le dispositif qui veut sauver les viticulteurs

(Crédits : CHRISTIAN HARTMANN)

La baisse du tourisme et de l’export, la fermeture des restaurants et la taxe Trump ont mis à rude épreuve certains viticulteurs, parfois contraints de vendre des parcelles pour rembourser leurs dettes. Pour les aider, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) PACA propose de racheter des parcelles qu’ils peuvent continuer à exploiter, avec une option de rachat d’ici cinq ans, le temps que passe l’orage.