Michel Ferrary – Skema : « La loi est là pour faire changer les mentalités sur la féminisation des entreprises »

On ne peut pas dire - même après une crise censée générer un monde d'après - que la féminisation des entreprises soit chose acquise. Il y a les discours et puis il y a la réalité. Pas toujours synchrones. Du côté de Michel Ferrary, chercheur affiliée à Skema Business School et membre du Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, on collecte beaucoup de data, majoritairement en regardant du côté des entreprises du CAC40. De quoi nourrir l'Observatoire de la féminisation des entreprises, qu'il a fondé.

Un observatoire qui publie chaque année une étude qui dresse une sorte de portrait-robot de ce qu'est, dans la vraie vie de ces grandes entreprises, la diversité et l'inclusion. Une étude regardée d'encore un peu plus près, l'année des dix ans de la loi Copé-Zimmerman. Et évidemment, si la loi produit son effet, il reste encore des progrès à faire, des mentalités et des habitudes ancrées à changer.

Le...