Le business-modèle très BtoB du Festival d’Aix-en-Provence

(Crédits : DR)

C’est l’un des rendez-vous culturels le plus ancré sur son territoire. Un événement reconnu pour porter l’opéra dans sa diversité et son innovation. Mais la disruption n’est pas que sur scène, elle est aussi dans la structuration d’un modèle économique qui s’appuie majoritairement sur le financement privé, le mécénat et le soutien des entreprises. Un modèle qui montre sans doute la voie à suivre…