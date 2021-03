Cannes : un accélérateur de solutions climat pour quoi faire ?

(Crédits : iStock)

En lançant un appel à manifestation d’intérêt, l’objectif est de faire émerger des solutions innovantes mais surtout structurantes pour répondre à la question climatique. Et l’ambition n’est pas tant de dénicher des idées utilisables sur le territoire mais d’identifier celles qui pourraient être présentées à la COP26. Et rien de tel que de soumettre les innovations au processus d’accélération pour les rendre matures. Et exportables.