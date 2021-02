Ce plan qui doit sauver les Alpes du Sud

(Crédits : DR)

Alors que telle sœur Anne, les stations n’en finissent pas d’attendre une ouverture qui ne viendra pas et que la situation tend la pérennité économique de la multitude d’acteurs économiques qui vivent de la montagne, la Région Sud engage une série de mesures à court et moyen termes, notamment financières – 8 millions d’euros sont débloqués – et de communication touristique pour insuffler cet oxygène dont toute la filière souffre.