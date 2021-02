Reconfinement : quelles conséquences pour l’économie des Alpes-Maritimes ?

On ne peut pas dire que les mesures restrictives annoncées par le préfet Bernard Gonzales aient surpris le monde économique, tant les rumeurs ont bruissé durant les dernières 48 heures. La question étant davantage la forme, la durée et le détail de ces mesures que leur instauration.

Car l'inquiétude - au-delà de la raison sanitaire de ces mesures, qui n'est pas remise en cause - porte bel et bien sur les conséquences pour les entreprises. Déjà chamboulées par un couvre-feu décidé en janvier dernier, la perspective d'un confinement le week-end notamment est de nature à rendre plus fébriles certains chefs d'entreprises.

« Il est essentiel d'être vigilant sur le fait que les aides soient correctement versées aux commerçants et aux TPE concernées », insiste Philippe Renaudi, le président de l'UPE06, qui l'a ainsi exprimé au préfet, d'accord pour dire « qu'il faut sortir de cette crise sanitaire », mais qui ne veut pas pour autant que les efforts des petites et moyennes entreprises et les pertes de chiffre...