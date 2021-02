José Santucci – DG Crédit Agricole Provence Côte d’Azur : « Nous sommes avant tout une PME régionale »

(Crédits : DR)

FOCUS - Episode 1- Depuis près de six années, c’est lui le patron d’un réseau qui couvre un territoire aussi riche en potentiel de croissance que disparate dans ses besoins et aspects. Pragmatique, le directeur général de l’établissement bancaire présent dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Alpes de Haute-Provence explique combien l’agilité est le maître mot pour rester conquérant et compétitif et comment l’accompagnement des filières et des entreprises peut se faire de diverses façons, pas uniquement en investissement direct mais aussi en création de leviers.