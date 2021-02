Immobilier tertiaire : Aix-Marseille résiste et s’adapte

On pouvait s'attendre à pire. Finalement, 2020 aura été suffisamment clémente pour le marché tertiaire aussi bien à Aix-en-Provence qu'à Marseille. Et ce sont bien évidemment les chiffres, publiés par BNP Paribas Real Estate - qui permettent de le mesurer. Ainsi, 136 000 m2 ont été placés sur l'ensemble du périmètre métropolitain, une donnée significative car elle place Aix-Marseille Provence au 3ème rang des métropoles régionales, juste derrière Lyon et Lille, une très bonne nouvelle, considérant, « que les années précédentes, Aix-Marseille Provence avait été expulsé du podium par Bordeaux et Toulouse », tient à souligner Nicolas Treich, directeur en charge des transactions pour le groupe immobilier. 136 000 m2 placés, c'est -8 % par rapport à 2019 alors que...