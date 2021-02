Face à la crise, le Crédit Agricole Alpes-Provence affirme sa proximité avec le territoire

(Crédits : DR)

Affichant des résultats négatifs mais pas catastrophiques pour 2020, l’établissement bancaire envisage l’année 2021 avec un mélange de prudence et de volontarisme. Ce qui signifie poursuivre ses mesures d’aide d’urgence, avec toujours plus de souplesse et de proximité avec les acteurs locaux. Mais aussi soutenir l’investissement au service du développement des entreprises et des collectivités.