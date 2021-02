Bruno Jonchier, directeur réseau APEC : « Le vrai sujet des entreprises, c’est la conservation des compétences »

(Crédits : DR)

Nommé directeur du réseau national en début d’année, celui qui était (et est encore pour quelques semaines) le directeur de l’APEC pour le Sud et la Corse pointe les chantiers qui attendent l’association mais aussi les enjeux pour les entreprises, dans un contexte d’inquiétudes autour de l’emploi, de tensions persistantes dans certaines filières et d’une nécessaire réflexion sur la reprise post-crise.