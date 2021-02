Onis, le fabricant de vannes industrielles automatiques qui séduit les grands groupes

L'activité d'Onis a d'abord commencé vers l'Etang de Berre, avant de s'étendre en Europe et maintenant dans le monde. La PME installée à Lambesc travaille à 70% avec des acteurs de la pétrochimie, le reste étant issus du raffinage et de la sidérurgie. Elle fournit à ces entreprises, comme Total ou Kem One, des obturateurs rapides. Il s'agit d'un équipement automatisé qui permet de boucher une canalisation. Une opération de maintenance, qui subit une forte pression dans un contexte lié à la pétrochimie, qui si elle se réalise manuellement demande de manier une plaque lourde en plus de déboulonner l'infrastructure.

"Avec notre système, cela se...