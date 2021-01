Pourquoi l'agro-alimentaire doit réussir sa modernisation industrielle

Secteur essentiel de l'économie en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'industrie fait l'objet d'un plan national depuis un an pour pérenniser l'activité et la moderniser. La Région décline cette ambition via différents programmes dont le Parcours Sud Industrie 4.0 dont l'objectif est d'accompagner la transformation des entreprises "vers l'industrie du futur".

Parmi les 90 sociétés qui bénéficient de ce programme sur sa première année, dix sont issues du secteur agro-alimentaire. Elles sont accompagnées par l'association régionale des industries alimentaires (Aria), une structure qui œuvre depuis 1989 à la défense de la compétitivité dans ce secteur...