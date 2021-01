Corinne Innesti – CPME13 : « La crise a montré que ce sont les TPE PME qui créent de la croissance »

Les temps changent et les façons d'être aux côtés des entrepreneurs aussi. Les entrepreneurs eux-mêmes sont exhortés à faire preuve d'agilité. Une agilité dont on estime souvent qu'elle est l'apanage des startups ; elle l'est pourtant autant des TPE PME. Dire qu'elles ont dû s'adapter est un doux euphémisme quand on sait que ce sont elles qui constituent la très large majorité du tissu économique local et que certains des divers secteurs qu'elles recouvrent comme l'hôtellerie ou la restauration ont souffert, souffrent et risquent de souffrir encore.

Dans les temps de crise, le rôle de ceux qui accompagnent est indispensable. Parce qu'ils aident à décrypter, à garder un cap. A ne pas perdre la boussole. C'est exactement le rôle que la CPME doit jouer, estime Corinne Innesti. A 61 ans, cette expert-comptable a pris la présidence de...