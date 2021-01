Côte d’Azur : ces chiffres qui confirment l’impact du couvre-feu

L'annonce le 2 janvier n'avait pas, mais alors pas du tout ravi certains premiers magistrats de la Côte d'Azur, qui tel un seul homme, avaient fait savoir leur réticence voire leur totale opposition à un couvre-feu avancé à 18h.

L'argument principal étant l'impact réel que cette mesure aurait sur le comportement de la consommation et sur l'organisation interne des entreprises et donc, par effet de ricochet, sur leur chiffre d'affaires.

Près de 15 jours plus tard, l'enquête flash menée par la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur démontre, par les chiffres, que l'impact est bien réel et surtout pas anodin. Ainsi, selon les données publiées, 59 % des entreprises issues des secteurs du commerce, de la restauration...