Quels enjeux pour l’hydrogène dans le Sud ?

L'hydrogène est pour Capénergies un sujet primordial depuis 2018 et la création alors d'un club dédié, baptisé H2. A l'époque, 15 projets ont émergé en deux ans, mobilisant 150 M€ d'investissement et 20 M€ d'aides. C'est donc assez logiquement que la casquette de représentante de France Hydrogène en région Sud échoie à Anne-Marie Perez. Et la nouvelle madame Hydrogène ne cache rien des enjeux qui concernent le territoire de Provence Alpes Côte d'Azur, ni face à une structuration interne, ni face à la concurrence d'autres régions.

La Tribune - Quel est l'objectif de la désignation de délégués régionaux France Hydrogène ?

Anne-Marie Perez - L'objectif est clairement d'accélérer la croissance de la filière et les projets. Pour que l'hydrogène se développe, il faut massifier les usages. Faire également mieux dialoguer à la maille régionale, mieux...