Pourquoi Rising Sud élargit sa gouvernance

De cinq membres, la gouvernance de l’agence régionale de développement économique passe à plus de soixante, incluant diverses collectivités locales, des entreprises, des pôles de compétitivité, des ports et aéroports ou encore des universités. Un moyen de mieux entendre les acteurs du territoire et de mutualiser les forces en présence. Un besoin d’autant plus fort du fait de la crise économique.