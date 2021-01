La place portuaire s'inquiète de l'avenir des bassins Est de Marseille-Fos

Les bateaux vont-ils se retrouver à l'étroit derrière la digue du large de Marseille ? C'est en tout cas ce qui inquiète l'Union maritime et fluviale de Marseille Fos (UMF), qui regroupe 450 entreprises et 25 professions. Les bassins Est, ceux de l'Ouest étant à Fos, s'étendent le long de la moitié nord de la cité phocéenne, ils accueillent des bateaux de croisière, des ferries, de la réparation navale, quelques conteneurs et des rouliers dit "ro-ro". Ces derniers, qui se caractérisent par un chargement et déchargement par des rampes d'accès en roulant, représentent près de la moitié de l'activité de ces bassins.

Mais face à la massification des flux, les bateaux deviennent de plus en plus grands. Et les...