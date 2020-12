Le BE, le Monsieur Plus des bâtiments intelligents

Si le monde du BTP montre des signes d'inquiétude pour 2021, à Le BE, on reste confiant. Le trou d'air dû au premier confinement qui peu à peu, tel un jeu de dominos, se répercute sur l'ensemble de la filière ? Pas vu, dixit son cofondateur Nicolas Foubert, "pas même une seule seconde". Et, au regard du programme 2021 qui se dessine, le bureau d'études technique et environnement niçois entend bien poursuivre sur son rythme de croissance habituel, compris entre 10 et 15% par an.

Il faut dire que Le BE se positionne sur un marché réglementaire et technique qui se complexifie : "On parle de BIM, de réglementation environnementale 2020, de bâtiments intelligents, d'intégration des énergies renouvelables..." A cet égard, la dynamique est belle et bien enclenchée, et le contexte, avec un plan de relance qui fait la part belle à la rénovation thermique et énergétique, de plus en plus porteur pour cette structure fondée en 2013 par deux jeunes...