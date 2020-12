Marseille Zéro Carbone : énergie, santé, économie, un territoire durable, c’est quoi ?

(Crédits : DR)

Alors que la ville de demain pose toujours question, La Tribune ouvre le débat ce mardi 15 décembre à Marseille. En présence de chefs d’entreprises, d’élus et de personnalités politiques, il sera question durant une journée entière, d’énergie décarbonnée, de ville du quart d’heure, de transports, d’industrie et de Made in Provence.