Jean-Baptiste Pietri, navigateur du ciel

(Crédits : Guillaume Jahan de Lestang)

Venu à l’entreprenariat presque sans le vouloir et parce que c’était avant tout une rencontre humaine, ce pur niçois comme son nom de l’indique pas, navigue dans l’univers du drone avec discrétion mais avec aussi beaucoup de passion. Et si rien ne le prédestinait à investir cet univers plus complexe qu’il n’y paraît, il en connaît les rouages, la technicité et surtout l’énorme potentiel. Pas tout à fait exploré (encore) comme il faudrait.