Roland Gomez – CCIR PACA : « Il ne faut pas gréver la capacité d’endettement des entreprises »

(Crédits : DR)

Alors que le second confinement continue de ralentir l’économie, la question du remboursement des dettes contractées – PGE et autres – est un sujet d’inquiétude pour le président de la Chambre de commerce et d’industrie régionale qui en appelle à des solutions diverses pour éviter l’enrayement d’un levier de croissance primordial : la capacité des entreprises à s’endetter à nouveau pour investir dans leur outil de production et dans leur développement.