Fusion Crédit du Nord/Société Générale : « Le modèle de la nouvelle banque, c’est le modèle régional

Ce n'est pas une fusion, ni une absorption mais un rapprochement. Une mise en commun des expertises et des forces. Telle est l'explication de texte que Bruno Deschamp, le président du directoire de la Société Marseillaise de Crédit (SMC), filiale du Crédit du Nord et Stéphane Bourdonnec, le directeur régional de la Société Générale portent en commun. Le duo fait déjà équipe pour tenter de dessiner les contours de ce que sera la nouvelle entité. La raison de ce rapprochement ? « Plutôt que de subir les transformations de la banque de détail en France, nous allons mieux investir et être plus efficace », dit Bruno Deschamp. « Nous sommes confrontés à un environnement bancaire compliqué : des taux bas, de nouveaux usages, des changements d'habitudes, la nécessité d'investir, sur le digital et sur le réglementaire », renchérit Stéphane Bourdonnec.

De « grosses ETI » régionales

Un environnement qui pousserait...